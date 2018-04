Perugia, Santopadre: "Lottiamo per la Serie A. Non accetto offese"

© foto di Federico Gaetano

Torna a parlare Massimiliano Santopadre. Il presidente del Perugia ha scelto la vigilia del match contro la Salernitana, valida per l'ultimo turno infrasettimanale di Serie B, per presentarsi nuovamente di fronte alla stampa e spronare la formazione di Roberto Breda verso la volata playoff: "Non accetto che si offenda la mia dignità quella dei giocatori e della società - si legge su Umbria24.it -. Sui social sono girate delle offese indegne, che respingo con forza. Aver perso il derby è stato un dolore immenso, ma ricordo a tutti che in 4 anni di Serie B il bilancio parla di tre vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta. Bisogna guardare avanti, focalizzare la nostra attenzione sull’obiettivo, perché stiamo competendo per la Serie A. A proposito, ho sentito scelleratezze come quella, ripetuta più volte, che non vorrei andare in A, come sei mi facesse schifo confrontarmi con le squadre più forti d’Italia, assurdo. Anche Breda è finito nell’occhio del ciclone, ha subito accuse assurde come altri giocatori, tipo Del Prete e Diamanti. I giocatori sono professionisti, possono sbagliare, ma prima di tutto sono degli uomini, vivono di emozioni. Avranno dei limiti caratteriali, e può starci. Purtroppo abbiamo perso partite incredibili, ma ci siamo rimessi in carreggiata nell’arco della stagione conquistando un posto nell’alta classifica.