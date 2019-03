Fonte: tuttob.com

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre è intervenuto ai microfoni di Tef Channel: "Pavlovic è il regalo di compleanno a Nesta, è un messaggio in ottica playoff perché noi ci crediamo. Goretti? Stiamo già lavorando per il prossimo anno. Rinnovo di Nesta ? Molto dipenderà dalle scelte personali del tecnico . Se vorrà rinnovare noi saremo contenti . La squadra ha le carte in regola per un grande finale di stagione e aggiungo che pur avendo un allenatore che ha fatto della mentalità la sua forza la squadra deve crescere su questo aspetto".