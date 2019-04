Perugia, Santopadre si fa sentire: "Basta rassegnazione. Sono con Nesta"

© foto di Federico Gaetano

"Non mi piace la rassegnazione. Ci sono 18 punti a disposizione. Bisogna crederci e mai mollare". Massimiliano Santopadre, presidente e patron del Perugia, suona la carica in casa degli umbri: "Sono vicino al mio allenatore e alla mia squadra perché so che possiamo fare il grande passo. Oggi tutti insieme dobbiamo essere convinti di quello che facciamo".

Squadra giovane.

"Non ho mai guardato la data di nascita dei giocatori. Non ci sono le squadre giovani ma forti e meno forti. Dobbiamo essere uniti. Questo è il momento di dare il proprio contributo alla squadra".

Supporto di tutti.

"Abbiamo bisogno che la città ci creda insieme a noi. La gente non deve mai perdere di vista il nostro obiettivo che è raggiungere la massima serie senza far fallire il club, un obiettivo difficilissimo. Possiamo ancora andare in serie A. Pensiamo a cosa succede se ce la facciamo. Dobbiamo essere positivi".