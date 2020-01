© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Calciogrifo.it il matrimonio fra Slobodan Rajkovic e il Perugia non si celebrerà neanche questa volta, nonostante il serbo nella giornata di ieri avesse svolto le visite mediche e passato la giornata nella città umbra. Non è bastato il lungo corteggiamento di Roberto Goretti né il triennale, a cifre importanti, proposto dal patron Santopadre a convincere l’ex Palermo a tornare in Italia. Il giocatore dopo una notte di riflessione ha infatti fatto retromarcia e deciso di lasciare Perugia senza firmare il contratto. Il futuro di Rajkovic sarà all’estero con gli umbri che ora dovranno trovare un altro difensore centrale per rinforzare il reparto.