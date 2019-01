Fonte: Tuttoc.com

Non una parentesi fortunata quella di Filippo Sgarbi al Perugia. Il difensore classe '97 aveva fatto faville col Sudtirol nello scorso torneo, tant'è che il Perugia lo ha rilevato dall'Inter con un contratto fino a giugno 2022. Sgarbi però è rimasto un vero e proprio oggetto del mistero. L'allenatore Alessandro Nesta infatti lo ha sempre tenuto in panchina.

Sgarbi quindi a gennaio andrà via quantomeno in prestito. Già nelle scorse settimane il Gubbio aveva sondato il terreno con i cugini umbri, in attesa di capire le intenzioni del Grifone sul giocatore. Che a questo punto ha esplicitamente chiesto di andare a giocare altrove. Per mister Galderisi un difensore come Sgarbi, giovane ma con esperienza in C, potrebbe essere un rinforzo ideale.