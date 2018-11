Perugia, si lavora per blindare il tecnico Nesta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un avvio balbettante il Perugia di Alessandro Nesta ha iniziato a innestare una marcia più alta con tre vittorie di fila che lo hanno riportato a ridosso della zona play off. Per questo il presidente umbro Massimiliano Santopadre ha intenzione di blindare il tecnico che andrà in scadenza il prossimo giugno. Come riporta La Gazzetta dello Sport il Perugia avrebbe offerto un prolungamento fino al 2020 all'allenatore per dare il via a un ciclo che possa riportare gli umbri in Serie A.