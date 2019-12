In casa Perugia è iniziata una seria riflessione sul tecnico Massimo Oddo. La società, come riporta Il Messaggero, ha comunicato alla squadra e allo stesso allenatore di star meditando sul da farsi durante questa pausa invernale. I nomi da per un’eventuale sostituzione del tecnico sono quelli di Alfredo Aglietti, ex Hellas Verona, e Moreno Longo, ex Frosinone: sono loro i maggiori indiziati con in seconda fila Roberto Stellone e Gigi Di Biagio. Ma sullo sfondo prende corpo una suggestione romantica come il ritorno di Serse Cosmi, che non è stato ancora contattato, il cui ritorno potrebbe riportare grande entusiasmo in una piazza che non l’ha mai dimenticato.