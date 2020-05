Perugia, si tratta sul taglio degli stipendi dei giocatori ma ancora non c'è accordo

In attesa di protocolli più chiari per la ripresa degli allenamenti il Perugia, come si legge sul Corriere dello Sport, continua il proprio lavoro in merito all’accordo con i calciatori sul taglio degli stipendi. Stando a quanto riportato dal quotidiano fra le parti c’è stato un primo confronto, ma senza passi avanti decisivi nonostante vi sia la comune volontà di fare dei sacrifici vista la situazione. La società, però, punta in alto, con una riduzione di un terzo degli stipendi che al momento pare essere considerata eccessiva dai calciatori.