© foto di Andrea Rosito

Il futuro di Svante Ingelsson, centrocampista classe ‘98, sarà in Serie B, ma non con la maglia del Venezia. Lo svedese dell’Udinese nelle scorse settimane sembrava vicino al trasferimento in Veneto, ma poi c’è stato il sorpasso del Perugia che potrebbe chiudere a breve con i friulani per il giovane calciatore. Lo riferisce Tuttoveneziasport.it.