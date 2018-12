Perugia-Spezia, le formazioni ufficiali: Han e Pierini titolari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Perugia e Spezia. Negli umbri in attacco ci sono Vido e Han con Verre alle loro spalle. Difesa a quattro con Mazzocchi e Ngawa esterni. Solito 4-3-3 per i liguri che schierano Okereke al centro dell'attacco affiancato da Gyasi e il confermato Pierini. Ricci in cabina di regia.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Ngawa; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre; Han, Vido. Allenatore: Nesta

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasi, Okereke, Pierini. Allenatore: Marino