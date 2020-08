Perugia, stasera c'è il Pescara. Il curioso precedente con Sottil e Aureliano

Un curioso precedente è quello che il Perugia ha... con Andrea Sottil e con il direttore di gara Gianluca Aureliano, che questa sera dirigerà la gara playout tra gli umbri e il Pescara: gara da dentro o fuori, in ballo c'è la permanenza in C.

Come riferisce umbriatv.com, correva la stagione 2012-13, esattamente il 16 settembre 2012, e il Grifo, promosso nell'allora Lega Pro Prima Divisione, battè al "Curi" Gubbio allenato da Sottil per 2-0. Direttore di gara, al tempo, il sig. Gianluca Aureliano di Bologna.

Gli umbri, per cronaca, questa sera dovranno ribaltare il 2-1 subito all'andata.