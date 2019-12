© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la maledizione dello stadio "Provinciale" di Trapani per il Perugia, che neppure ieri è riuscito a sfatare il tabù di uno stadio che non ha mai visto gli umbri vittoriosi. Nel boxing day di Serie B, infatti, la formazione ora guidata da Massimo Oddo non è andata oltre il 2-2 contro i siciliani, che per due volte erano persino andati in vantaggio: salgono quindi a quattro i precedenti tra le due formazioni, che vedono tre pareggi e una vittoria dei locali, che nella stagione 2016-2017 si imposero per 3-0 sul Grifo.