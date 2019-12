Perugia, ultimatum a Rajkovic. Entro inizio gennaio si attende la risposta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Slobodan Rajkovic è sempre al centro del pensieri del Perugia che ha messo da tempo il serbo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferito da La Nazione però il club umbro avrebbe fretta di sapere se il classe ‘89 vorrà o meno tornare a misurarsi con la Serie B italiana e per questo avrebbe dato un ultimatum al giocatore, che si sta allenando con il Partizan Belgrado. In caso di risposta negativa da parte di Rajkovic il Perugia andrebbe su un altro centrale, già individuato, di cui però non si conosce ancora il nome.