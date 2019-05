Con Alessandro Nesta che ha già salutato Perugia, il club umbro si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore. Massimo Oddo, Fabio Grosso e Cristian Bucchi sono i nomi più gettonato ma non gli unici nella lista del presidente Massimiliano Santopadre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in tal senso, piace anche un tecnico emergente come Alessio Dionisi, oggi alla guida dell'Imolese rivelazione del campionato di Serie C.