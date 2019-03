Perugia, Verre al 45': "Dobbiamo chiudere la partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del primo tempo di Padova-Perugia, Valerio Verre ha parlato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo avuto occasioni che dobbiamo concretizzare. Serve un gol per chiudere la partita, il Padova non molla. Ci sono gli spazi per giocare e dobbiamo fare di più".