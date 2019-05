© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valerio Verre è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Foggia-Perugia: "Il pallone non deve pesare, la partita è importante però loro sono messi peggio in classifica. Noi dobbiamo giocare più spensierati. È un periodo che la palla non entra, ma l'importante è creare occasioni".