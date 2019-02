© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valerio Verre, calciatore del Perugia, ha parlato dopo la vittoria sul Venezia ai microfoni di DAZN: "Oggi dovevamo rifarci, è stato importante prendere i tre punti su un campo difficile. Ce lo siamo detti prima del match negli spogliatoi che volevamo la vittoria e ci siamo riusciti. Nesta? E' un martello, ma un grande allenatore e una grande persona. Lo seguiamo e siamo tutti compatti. Oggi c'è stato anche il gioco, peccato però che nella ripresa ci siamo abbassati un po' e questo non deve capitare. Ne parleremo in settimana, ma credo sia stata una questione più fisica che mentale. Mancano ancora tante partite, ora dobbiamo cercare di vincere in casa perché è da tanto che non lo facciamo davanti al nostro pubblico. Dedico il gol ai miei compagni, li ringrazio".