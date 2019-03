Valerio Verre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della gara tra Perugia e Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn il grande mattatore del match, il fantasista biancorosso Valerio Verre: "Oggi un Grifo combattente, ci abbiamo messo tutto, cuore gambe e testa. Oggi era importante vincere davanti ainostri tifosi. Ci siamo riusciti nonostante l'inferiorità numerica. La dedica? Il gol è per la mia famiglia e la mia ragazza che oggi erano allo stadio. Il rapporto con Nesta? Quando sono uscito mi ha fatto i complimenti. Lo ringrazio per le parole spese, ma ringrazio soprattutto in compagni. Sul gol, col loro movimento, mi hanno facilitato il tiro. Ci siamo sbloccati fuori casa, ora dobbiamo farlo anche in casa. Dobbiamo continuare così la settimana prossima col Verona".