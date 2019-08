Perugia, vicino Angella dell'Udinese. Piace Benali, il Crotone fa muro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinforzo in difesa per il Perugia. Come scrive Il Mattino infatti, il club umbro è vicino alla chiusura della trattativa con l'Udinese per Gabriele Angella. Il Grifo coltiva ancora la speranza di poter tesserare Ahmad Benali, anche se il Crotone continua a fare muro.