Perugia, Vido al 45': "Lavoro per i compagni e per la squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Vido, attaccante del Perugia, è intervenuto al termine del primo tempo. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Io ero tranquillo, cerco di lavorare per la squadra e per i compagni. Questo gol è frutto del lavoro. Non penso a me, ma alla squadra".

Con Han? "Abbiamo giocato così poco, ma è un giocatore forte che deve trovare continuità. Cercheremo di aiutarci a vicenda".