Perugia, Vido: "Soddisfatti per il pareggio di questa sera"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Vido, autore del definitivo 1-1 in Pescara-Perugia, ha parlato ai microfoni di DAZN al triplice fischio: "Possiamo essere soddisfatti perché abbiamo raggiunto e mantenuto il pareggio fino alla fine. Potevamo gestire meglio la palla nel primo tempo, ma abbiamo fatto una buona partita. Nesta ci ha detto che dovevamo giocare come sappiamo, senza aver paura di nessuno. Il gol? Molto importante sicuramente, così come il punto guadagnato. Aver pareggiato contro una grande squadra, in inferiorità numerica, vuol dire tanto. La gara col Lecce? La prepareremo come tutte le altre, andando forte. Nel mio futuro c'è solo la prossima partita".