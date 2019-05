© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe continuare l'avventura di Luca Vido a Perugia. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria il Grifo starebbe lavorando assieme all'Atalanta, società proprietaria del cartellino dell'attaccante, per la conferma del giocatore al Curi. Ancora in prestito. Nella stagione appena conclusa il giocatore ex Cittadella ha messo a referto 34 presenze, 12 gol e 4 assist.