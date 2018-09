Pescara, a gennaio può tornare di moda il nome di Valzania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'eliminazione dell'Atalanta dall'Europa il futuro di Luca Valzania all'Atalanta potrebbe non essere più così certo. Con solo il campionato, e la Coppa Italia, da giocare infatti diminuiranno le rotazioni e il classe '96 potrebbe trovare ancora meno spazio nell'undici di Gasperini. Per questo il Pescara potrebbe pensare di riaccoglierlo alla riapertura del mercato anche se il club bergamasco potrebbe pensare a un prestito in Serie A anziché in Serie B, dove gli abruzzesi sarebbero l'unico club che il giocatore prenderebbe in considerazione come riporta Pescarasport24.it.