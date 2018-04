Pescara a Palermo per sfatare un tabù

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara del neo allenatore Bepi Pillon parte alla volta di Palermo con due obiettivi: tornare a fare punti per la salvezza e sfatare il tabù Barbera, dove gli abruzzesi non hanno mai vinto. Un inizio non facile per Pillon che sembra voler tornare al 4-3-3 anche se fino all'ultimo dovrà fare i conti con le condizioni non perfette del regista Brugman come riporta Il Centro.