© foto di Federico Gaetano

Potrebbe salutare dopo soli sei mesi il Pescara Matteo Brunori, attaccante arrivato in prestito dal Parma in estate. A fare il punto della situazione è l'agente dell'ex Arezzo Stefano Stemperini attraverso le pagine di TuttoPescaraCalcio.com, in particolare in relazione alle voci di un interessamento dell'Avellino: "Non c'è mai stato l'interesse dell'Avellino che non mi ha mai chiesto informazioni. Ha offerte dalla C, ma non vuole scendere di categoria. Verranno prese in considerazione solo squadre di B ma, per il momento, nessuna società della serie cadetta mi ha contattato".