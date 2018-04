Pescara allarga l'orizzonte: partnership con San Lorenzo e Wanderers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara continua a lavorare per allargare la propria rete di contatti e collaborazioni. Da un lato continua ad avanzare il progetto con il Lugano che dovrebbe coinvolgere diverse realtà del territorio abruzzese, mentre dall'altro si cerca di farsi largo nel mercato sudamericano rafforzando i legami con alcune società prestigiose del continente. Come rivela Pescarasport24.it nelle prossime settimane dovrebbe essere ufficializzato il rapporto di collaborazione con il Montevideo Wanderers in Uruguay, società da cui sono arrivati in questi anni Torreira ed Elizalde. In Argentina invece gli uomini di Sebastiani cercheranno la sponda del San Lorenzo per avviare una collaborazione a livello di settori giovanili e portare alcuni prospetti del club di Almagro in Italia nel prossimo futuro.