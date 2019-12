Pescara, altri due nomi per l'attacco: Ceravolo e Ciofani

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Il Centro il Pescara starebbe guardando in casa Cremonese per rinforzare l’attacco puntando su uno fra Daniel Ciofani e Fabio Ceravolo. I due, grandi colpi del mercato estivo del club lombardo, non stanno infatti rendendo come da aspettative e per questo – complice anche il cambio di allenatore – potrebbero lasciare i grigiorossi a gennaio. Il Pescara ci starebbe pensando e sarebbe pronto a provare a convincere uno dei due al trasferimento in Abruzzo.