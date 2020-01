Pescara, amarezza Zauri: "Mancati gli attributi, così non va!"

Luciano Zauri

Dopo un lungo confronto con il presidente Sebastiani, il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato così in conferenza stampa ammettendo la superiorità della Salernitana: "Gli ultimi 25 minuti fanno capire che la squadra ha le potenzialità per mettere in difficoltà chiunque, ma non è ammissibile che gli avversari abbiano più fame di noi. L'atteggiamento della Salernitana fino al gol del 2-0 è stato diverso dal nostro e senza dubbio migliore, peccato per una reazione tardiva che non ci ha permesso di agguantare il pareggio. Il loro modulo non mi ha sorpreso, avevamo immaginato potessero fare qualche correzione e avevo studiato anche i movimenti di Lombardi che, nelle ripartenze, è sempre molto pericoloso. Col presidente abbiamo analizzato una serie di aspetti tecnico-tattici, resta tutto nel chiuso dello spogliatoio. Se un giorno non dovessero più avere fiducia nel sottoscritto mi comunicheranno l'esonero. Io mi sento sempre in discussione, non posso aggiungere altro: testa bassa e pedalare, pretendo che il Pescara abbia un approccio diverso dal primo al novantesimo senza concedersi delle pause che paghiamo a caro prezzo".