Pescara, anche i baby Petrelli e Adorante per rinforzare l'attacco

Non solo Giannetti della Salernitana e Baijc dell’Ascoli. Il Pescara guarda anche a profili più giovani per rinforzare l’attacco a gennaio. I nomi, secondo quanto riferito da Il Centro, sono quelli di Elia Petrelli, classe 2000 della Juventus U23 seguito con interesse anche dal tecnico della prima squadra Andrea Pirlo, e Andrea Adorante, anche lui classe 2000 in forza al Parma. Due giocatori che potrebbero arrivare in prestito per giocare con maggiore continuità.