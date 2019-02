© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara si gode un Leonardo Mancuso sempre più decisivo e trascinatore della squadra. L’attaccante, che in questa stagione è stato spesso schierato al centro del tridente e non come esterno, sta infatti vivendo un’annata da record poiché mai aveva segnato con tale regolarità, neanche in Serie C con la maglia della Sambenedettese quando chiuse l’anno con 25 reti in 40 presenze (media di un gol ogni 141 minuti). Dopo aver segnato nove reti in 34 presenze (media di uno ogni 273 minuti) nella prima stagione con il Pescara in questa stagione l’attaccante ha già fatto meglio avendo raggiunto quota 15 in 24 presenze, unico assieme a Memushaj a non aver saltato neanche una partita, con una media ancora migliore di quella dei tempi della Samb: un gol ogni 138 minuti. Un’annata da record che a Pescara sperano possa continuare fino al termine della stagione per poter lottare per uno dei tre posti promozione.