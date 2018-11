Pescara, Antonucci: "La Serie A? Restiamo con i piedi per terra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Il Messaggero, il giocatore del Pescara Mirko Antonucci ha parlato del paragone con Politano e Caprari: "Il paragone con loro non è una responsabilità eccessiva per me, hanno fatto bene e percorso la loro strada ed io spero di poter fare altrettanto. Andare in A col Pescara? Andiamoci piano, dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare con umiltà dando sempre il massimo ad ogni allenamento. Qui sto bene, ho trovato una bellissima città, una grande squadra ed un grande pubblico. Ed un mister eccezionale, anche sul piano umano, se siamo primi i meriti sono soprattutto suoi".