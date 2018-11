Pescara, Antonucci: "Nessun calo di concentrazione. Il gol? Arriverà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Pescara Mirko Antonucci ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, ho fatto l'ecografia che ha evidenziato solo un indurimento quindi col Lecce penso di esserci. È stato un peccato l'infortunio perché a Cosenza stavo giocando la mia miglior partita. Il gol? Arriverà non è un problema, l'importante è che la squadra faccia risultato. - continua Antonucci come riporta Pescarasport24.it - In Serie B le partite sono toste, non si può sempre essere al 100% e non si possono vincere tutte le gare, il rallentamento ci sta e di sicuro non è dovuto a cali di concentrazione”.