Pescara-Ascoli, Legrottaglie si gioca la panchina e conferma Galano

vedi letture

Live a partire dalle 21. A seguire pagelle, approfondimenti e le voci dalla sala stampa

Partita fondamentale per il Pescara che, dopo aver perso le ultime gare in modo anche abbastanza netto come accaduto a Crotone, proverà a rialzare la testa nel proprio stadio e con l'aiuto della sua gente. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, ma sugli spalti tanti spettatori interessati alla partita e...alla panchina di Legrottaglie. Dovesse perdere ancora, l'ex difensore della Juventus potrebbe essere esonerato e si punterebbe su un tecnico di maggiore esperienza che possa risollevare le sorti di un gruppo che, ad onor del vero, la stessa società non ha mai indicato come potenziale candidato alla vittoria del campionato. L'Ascoli, abbastanza vulnerabile in trasferta, ha però bisogno di punti per evitare di ritrovarsi addirittura in zona retrocessione.

COME ARRIVA IL PESCARA

Per la partita della vita, il tecnico Nicola Legrottaglie potrebbe affidarsi ad un mix tra giovani ed esperti. Attacco di spessore per l'assalto all'Ascoli: Galano, il bomber della squadra, è praticamente intoccabile e sarà riconfermato al 100%, possibile che venga rilanciato Riccardo Maniero dal primo minuto. Occhio alla possibilità di vedere in campo uno tra Bocic e Borrelli, ragazzi sui quali patron Sebastiani ha puntato tantissimo e che stanno crescendo esponenzialmente col passare delle settimane. Rientra nella lista dei disponibili Luca Crecco, ma in mediana sono nettamente favoriti Palmiero e Memushaj insieme al recuperato Busellato. In difesa si registra il rientro di Campagnaro, tuttavia destinato alla panchina e candidato ad un ruolo dirigenziale al termine della stagione.

COME ARRIVA L'ASCOLI

Mister Stellone ha avuto due settimane di tempo per preparare la partita e trasmettere le sue idee ad un gruppo che ancora non riesce ad esprimersi a dovere. Mancano gli infortunati Luca Ranieri, Lorenzo Rosseti, Diogo Costa Pinto, Riccardo Matos e Giacomo Beretta, il febbricitante Baisama Sankoh e lo squalificato Michele Troiano. In diffida Andreaw Gravillon, Riccardo Brosco, Raffaele Pucino e Simone Padoin. Facile prevedere un atteggiamento offensivo per cercare tre punti che consentirebbero di mettere alle spalle la zona retrocessione e riavvicinarsi alla zona sinistra della classifica. E così Trotta, Ninkovic e Morosini potrebbero giocare in contemporanea per una sorta di 4-3-2-1, sebbene Scamacca abbia mostrato progressi e scalpiti per scendere in campo dal primo minuto. Provato anche il 3-5-2, con Padoin e Pucino che fungerebbero da esterni.