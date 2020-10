Pescara, Asencio morde il freno: "Spero di esserci già contro il Lecce"

Il centravanti del Pescara Raul Asencio non vede l’ora di tornare in campo e dare il proprio contributo alla causa abruzzese dopo una pessima partenza di campionato: “Mi sento bene, sto iniziando a lavorare con la palla e ho sensazioni molto positive. Spero di essere già convocato contro il Lecce, altrimenti ci sarò sicuramente contro il Cittadella nel prossimo turno. - spiega lo spagnolo a TV6 - Devo però aspettare il via libera del dottore e dei fisioterapisti perché non voglio rischiare nulla. Io e Ceter out? È stata una bella sfortuna fermarci nello stesso periodo, ma la squadra può fare bene anche senza di noi”.