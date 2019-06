Pescara, assalto a Valjent. Per l’attacco piace Jallow

© foto di Federico Gaetano

Spazio al mercato del Pescara, che fra oggi e domani dovrebbe annunciare ufficialmente Luciano Zauri come nuovo tecnico, nelle pagine di Tuttosport che si concentra principalmente su due nomi: Martin Valjent e Lamin Jallow. Il primo è un difensore classe ‘95 in scadenza di contratto con il ChievoVerona che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Maiorca in Spagna, ma in passato si è messo in luce in Italia con la Ternana. Il secondo invece è un attaccante, anch’egli classe ‘95, reduce da una stagione non positiva con la Salernitana.