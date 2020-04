Pescara, asse con l'Atalanta. Si proverà a trattenere sia Tumminello che Bettella

Stando a quanto pattuito la scorsa estate al termine della stagione in corso Davide Bettella dovrà far ritorno a Bergamo dopo il prestito al Pescara. Il Delfino, però, stando a quanto riportato da PescaraSport24 proverà a chiedere il rinnovo del prestito per un altro anno. Un pista difficile da percorrere che andrà a braccetto con quella per la permanenza all’Adriatico di un altro giovane dell’Atalanta come Marco Tumminello.