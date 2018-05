Pescara, avanti con Pillon. La società si attiverà nei prossimi giorni

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il Pescara e Giuseppe Pillon, per tutti Bepi, andranno avanti assieme. È quanto afferma alfredopedulla.com: il portale afferma di come il club abruzzese sia grato all'allenatore per aver contribuito nel raggiungere la salvezza e nel ridare equilibrio dopo gli scossoni arrivati con il post-Zeman. Per questo nei prossimi giorni si passerà alla fase operativa per il rinnovo del suo contratto.