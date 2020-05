Pescara, Balzano: "C'è la volontà, anzi il desiderio, di chiudere la carriera qui"

Ospite delle colonne de Il Messaggero nella sua edizione dedicata all’Abruzzo, Antonio Balzano, difensore del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro visto il contratto in scadenza nel giugno 2021: “Vengo da un infortunio al ginocchio a 33 anni, ora devo solo dimostrare di meritare ancora un posto in Serie B. Visti i rapporti tra me e la società non penso ci saranno problemi. C’è la volontà, anzi desiderio, di terminare la carriera qui: questa è casa mia”.