Pescara, Balzano dopo l'operazione: "Voglio tornare presto al top"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

E' stato operato ieri dopo la lesione del legamento crociato anteriore, e adesso per Antonio Balzano si prospettano diversi mesi di stop. Il difensore del Pescara ha affidato al suo profilo Instagram le sensazioni post operazione: "Eccomi qui...mi trovo in una fase importante della mia vita e carriera....da oggi inizia un percorso pieno di fatica dolore e sacrifico per tornare al top...perché è quello che voglio fare tornare al top💪🏼 e ci riuscirò....volevo ringraziare le tante persone che hanno avuto un pensiero per me❤️” the viking will be back”💪🏼".