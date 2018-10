© foto di Federico Gaetano

Nel corso della diretta Facebook sul sito de Il Centro il difensore Antonio Balzano ha parlato della stagione del Pescara: “Siamo solo all'inizio ed è inutile fare voli pindarici, sono fiducioso anche perché stiamo iniziando a giocare anche bene. Un segnale importante, da non sottovalutare. Il gruppo è coeso, siamo molto sereni e giochiamo molto meglio. Zeman? Dopo l'esordio a Carpi alla settima giornata sono stato messo fuori per sei gare di fila e non ho mai capito il motivo. Mi è spiaciuto trovare poco spazio con lui. Pillon? Sta facendo un gran lavoro e possiamo lottare per il vertice. - continua Balzano – Futuro? Ho rinnovato fino al 2021 e sono felicissimo. Prima di smettere voglio tornare in Serie A e giocarla con questa maglia addosso”.