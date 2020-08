Pescara, Balzano: "Nessuno si aspettava un epilogo simile. Trapani? Chi sbaglia paga"

Intervistato da Il Centro il difensore del Pescara Antonio Balzano ha parlato della sfida play out contro il Perugia e della vicenda Trapani che potrebbe spingere gli abruzzesi in Serie C: “Non serve fare processi, dobbiamo restare uniti e battere il Perugia. Nessuno si aspettava un epilogo simile e non è facile gestire la situazione a livello mentale, ma dobbiamo salvarci perché la Serie B è un patrimonio da difendere. Tutti abbiamo delle colpe e invece di cercare un eventuale capro espiatorio dobbiamo unirci e combattere. Il Perugia come noi ha un organico costruito per fare un altro tipo di campionato, sta subendo contestazioni ed è in difficoltà. Serviranno gli attributi per avere la meglio e uscire da questa situazione difficile. - continua Balzano Trapani? Esistono delle regole e vanno rispettate, se vengono infrante penso che sia giusto pagarne le conseguenze subendo penalizzazioni. Altrimenti tutti sarebbero legittimati a violarle”.