Pescara, Balzano: "Sapevo che prima o poi sarei tornato a casa"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

"Sapevo che prima o poi sarei tornato a casa, per me è un grande onore, sono felice di questo e ora dobbiamo solo metterci sotto e fare quello che si deve".

Esordisce così, nella conferenza stampa di metà settimana, Antonio Balzano. Come è noto, il figliol prodigo è tornato a Pescara dopo sei anni di lontananza, e proprio su questo si concentra il difensore, le cui parole sono affidate ai canali ufficiali del club:

"Il mio nome è stato spesso accostato al Pescara anche negli anni scorsi, ma mai nulla si era concretizzato. Ho sei in più, qualcosa è cambiato e spero in positivo, di esperienza ne ho acquisita e voglio dare una mano dentro e fuori dal campo, a servizio di tutti. Sapete tutti quanto ci tengo, mi servirà un pò di tempo per entrare in forma perché ho saltato il ritiro, ma non mi spaventa certo questo: con Zeman in forma si rientra a breve, fare un pò di sacrificio non è certo un problema.

Parlando di fasce di capitano, che lui ha indossato nella precedente esperienza: "E' un onore, ma la fascia è solo un simbolo, si deve fare il bene del gruppo, e non deve essere solo uno a farlo. Io mi aggiungo ai più grandi per dare una mano, dopo l'anno difficile passato c'è voglia di riscatto".