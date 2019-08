Pescara, Balzano: "Troppe critiche per essere solo alla prima giornata"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Possibile un rientro contro il Pordenone, ma la distorsione alla caviglia sta tenendo ancora fermo Antonio Balzano. A ogni modo, come riferisce pescarasport24.it, il terzino del Pescara ha parlato a Rete8, dopo lo schiaffo preso dai suoi alla prima giornata contro la Salernitana: "A Salerno sono mancati i meccanismi, che non sono ancora stabili e concreti. Loro sono stati bravi a livello tattico, noi non siamo stati bravi a trovare le contromosse. E' stata una partita che non è andata bene, ma qualcosa di positivo c'è stato. Le basi per far bene ci sono, c'è un gruppo importante e perfezionando il gioco del mister si può fare un buon campionato. Per noi è divertente fare un calcio propositivo, abbiamo la qualità per farlo ma dobbiamo stare attenti quando non siamo in possesso palla e migliorare i meccanismi. Ci sono state troppe critiche per essere solo alla prima giornata, cercheremo di far cambiare da subito l'opinione. Dobbiamo vivere un anno sereno, credo ce lo meritiamo tutti. Non possiamo giudicare dopo una sola giornata. Con grande umiltà possiamo divertirci, perché abbiamo qualità. Dove possiamo arrivare? E' troppo presto per dirlo".