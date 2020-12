Pescara, Bellanova: "Partenza difficile, ma non meritiamo questa classifica"

Il terzino Raoul Bellanova ha parlato a Il Messaggero della difficile partenza del Pescara, club in cui è arrivato in estate dopo l'esperienza in Francia: "Mi sto trovando molto bene, è una piazza bellissima e inoltre mi trovo bene con i compagni e con tutto lo staff della società. Si tratta davvero di un bellissimo ambiente. - continua il terzino - È stata una partenza difficile, ma non meritiamo questa classifica e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Abbiamo vinto ad Ascoli e questa vittoria ci darà senza dubbio morale, inoltre sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per risalire la china. Il mio voto finora? Non mi piace darmi da solo il voto, preferisco siano gli altri a darmelo e giudicare il mio rendimento in campo".