© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti del Pescara Santiago Bellini ha parlato a Il Centro della corsa verso la Serie A e della voglia di contribuire alla causa: “Sento che alla fine riusciremo a conquistare la promozione, servirà anche un po' di fortuna, ma crediamo nelle nostre qualità. Voglio ringraziare Pillon che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra nonostante quando sono arrivato qui avevo 4-5 chili in più e non ero in condizione. Non mi aspettavo di dover venire subito in Italia e in quei giorni avevo esagerato con asado e patate. Ora mi sento in forma e sono pronto ad aiutare i compagni che mi hanno accolto con affetto. - continua Bellini parlando del soprannome El Chiquito (ovvero “il piccolino”) - Me lo ha dato un compagno di squadra ai Wanderers quando passai dalle giovanili alla prima squadra. Ero il più piccolo come età e mi chiamarono così anche con un pizzico di ironia visto che sono alto 196 centimetri”.