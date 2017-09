Pescara, Benali: "Fatti errori gravi, che ci serva da lezione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sconfitta per il Pescara, 4-2 contro il Perugia. Nel post-partita, come riporta pescarasport24.it, ne ha parlato Amhad Benali: "Volevamo vincere e fare risultato, ma forse la sconfitta ci fa bene e ci fa capire che non possiamo fare gli errori di oggi. Non siamo riusciti a fare le giocate che vuole il mister, abbiamo tirato poco. La Serie B è questa, ci sono squadre che aspettano. La difesa? Se prendiamo gol è colpa di tutti, abbiamo fatto degli errori e ci hanno puniti. Abbiamo fatto errori gravi, adesso andiamo avanti".