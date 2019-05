Pescara, Bettella al 90': "Il gol gioia più grande della mia vita"

Davide Bettella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara dell'Adriatico tra Pescara e Salernitana, conclusasi col successo degli abruzzesi per 2-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore Davide Bettella, autore del primo gol della gara: "Il nostro pubblico? Penso sia solo un motivo di orgoglio avere un pubblico così. Grazie a loro e a tutti per quello che hanno fatto fino ad adesso e per quello che potremo fare insieme. Il gol? Penso sia un'emozione che resterà dentro di me per sempre. Il primo gol tra i professionisti lo aspettavo da tanto, è la gioia più grande della mia vita fino ad ora. Spero di togliermi altre soddisfazioni e che la squadra possa andare più avanti possibile. La vittoria ci mancava da tanto, anche a Venezia fino ad un minuto dalla fine avevamo la vittoria in mano. Il Cittadella? E' subito un dentro-fuori, starà a noi cercare di prepararla al meglio, recuperar bene e cercare di aiutarci in campo. Il var ai play-off? Penso che in certi momenti possa essere favorevole e in altri può essere sfavorevole. La tecnologia non è la cose più importante, ma lo è divertirsi, esprimere un bel calcio e cercare sempre la vittoria".