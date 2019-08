© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Pescara Davide Bettella ha commentato la sconfitta sul campo della Salernitana: "Il primo Gol di Jallow? L’ho deviata di testa io in rete purtroppo - riporta TuttoSalernitana.com -. Ci sono alcuni errori nostri dai quali prendere spunto per ripartire meglio dalla prossima. Salernitana ha spinto tanto nel primo tempo, sostenuta da un pubblico caloroso come sempre. La colpa della sconfitta è solo nostra".