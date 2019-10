© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Il giovane difensore del Pescara Davide Bettella ha commentato così la vittoria del Delfino contro il Benevento: “Sono molto contento di questa vittoria della squadra perchè la volevamo tutti ed è arrivata. Abbiamo preparato la partita bene, col sistema di gioco ci siamo trovati benissimo sin da questa prima volta e siamo contenti della nostra prestazione. Mi è mancato tantissimo giocare, da bambino sognavo di giocare in questi palcoscenici. Il vero Bettella è tornato e darà il massimo per questa squadra. Non mi sento un fenomeno ma voglio aiutare la squadra a vincere tutte le partite”, riporta Pescarasport24.it.