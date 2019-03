Pescara, Bocchetti già operativo: missione in Bulgaria

© foto di Lorenzo Ansaldi

Antonio Bocchetti, ds in pectore del Pescara, è già operativo. Come riporta Il Centro il dirigente pur non essendo stato ufficializzato ha già iniziato a lavorare per il futuro volando, assieme al dirigente del settore giovanile Antonio Di Battista, in Bulgaria per visionare alcuni giocatori che potrebbero interessare il club abruzzese nella prossima stagione.